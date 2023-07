Politica

Sostituzione etnica, teoria del complotto popolare tra estrema destra

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ne ha parlato all'interno di un ragionamento sulla natalità, l'occupazione e la presenza di lavoratori stranieri in Italia. Le sue parole hanno scatenato polemiche. La teoria complottista della “grande sostituzione”, diventata cavallo di battaglia dei suprematisti bianchi, è basata sull’idea secondo cui sarebbe in atto una cospirazione globale per sostituire i bianchi con persone di altre etnie

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha parlato di "sostituzione etnica" all'interno di un ragionamento sulla natalità, l'occupazione e la presenza di lavoratori stranieri in Italia. “Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro”, ha detto. Piuttosto, ha aggiunto, è necessario "costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenendo le giovani coppie a trovare l'occupazione". La formula usata, “sostituzione etnica”, ha scatenato polemiche

La più dura è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha bollato le parole del ministro come "disgustose" e ha aggiunto: "Hanno il sapore del suprematismo bianco. Mi auguro che il governo e Meloni prendano le distanze". Il M5S ha parlato di "propaganda razzista", il leader di Azione Carlo Calenda ha messo in guardia "dalla pericolosa involuzione per l'Italia", il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha osservato come le parole siano state "pronunciate il giorno in cui Mattarella è in vista ad Auschwitz". Ma cos’è la teoria della sostituzione etnica?