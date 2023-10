Barack Obama celebra i 31 anni di matrimonio con Michelle sui social

Le confessioni di Michelle

Michelle e Barack si erano incontrati nel 1989 e si sono sposati nel 1992. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori. “Per dieci anni non l'ho sopportato" aveva rivelato a fine 2022 Michelle, facendo riferimento soprattutto agli inizi della storia d’amore con l’ex presidente Usa. "La gente pensa che sono cattiva a dire che per dieci anni non ho sopportato mio marito. Volete indovinare quando? Quando le bambine erano piccole", aveva confessa l'ex First lady in un'intervista a Revolt Tv per il lancio del suo libro “The Light We Carry”. Michelle, in quella circostanza, aveva spiegato come spesso non si parli "di quanto lavoro è necessario e di quanto è difficile" far funzionare un matrimonio, "anche se ci si ama alla follia". "In quei dieci anni" difficili "stavamo cercando di farci una carriera, ma ci dovevamo anche preoccupare della scuola e dell'organizzazione di chi faceva cosa. Volete sapere una cosa? Il matrimonio non è sempre 50-50. Ci sono volte in cui io sono 70 e lui è 30, e altre in cui lui è 60 e io 40. Ma è stato per 10 anni su 30 di matrimonio. Mi prendo 10 anni cattivi su trenta", aveva ancora ammesso Michelle.