Michelle Obama in vacanza a Portofino con Steven Spielberg e Tom Hanks

L'ex first lady è stata avvistata al largo della costa ligure, ospite dello yacht del regista americano

Anche a fine settembre l’Italia continua a esercitare il suo fascino nei confronti dei vip di tutto il mondo. Così, a Portofino, è stato avvistato un motoscafo con a bordo Michelle Obama , Tom Hanks e Rita Wilson. L’ex first lady, l’attore e la moglie, si sono allontanati per qualche momento dallo yacht sul quale stanno trascorrendo qualche giorno di relax, uno yacht di proprietà del grande regista di Hollywood Steven Spielberg .

Michelle Obama ha passato con gli amici una giornata al mare tra snorkeling e bagni di sole. Gli scatti sono stati pubblicati in esclusiva dal Daily Mail. Con lei, Tom Hanks, Rita Wilson e Spielberg c’era anche la moglie del regista, Kate Capshaw, attrice che Spielberg ha conosciuto sul set di Indiana Jones e Il Tempio Maledetto per poi sposarla nel 1991.

IN VACANZA IN EUROPA

Michelle Obama, secondo quanto riporta il tabloid inglese, sta passando qualche settimana di vacanza in Europa senza il marito Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti d’America. Nei giorni scorsi era già stata avvistata a Madrid e Maiorca, in Spagna. Ora qualche giorno sul super yacht da 250 milioni di dollari di uno dei più grandi registi di Hollywood.