Presentati i ritratti ufficiali di Barack e Michelle Obama

L’ex presidente e l’ex first lady, di nuovo insieme nella loro vecchia dimora, uniti ma divisi. Hanno, infatti, partecipato alla cerimonia di presentazione delle loro effigi che saranno esposte in due zone diverse della residenza. "L’America è fortunata ad averti come presidente", ha detto Obama rivolgendosi a Joe Biden

“Ci mancate così tanto”, ha esordito l’ex first lady americana rivolgendosi allo staff della residenza del presidente. “Ti amiamo” è stata la risposta. Unitissimi e visibilmente commossi Barack Obama e la moglie Michelle sono tornati alla Casa Bianca (da dove mancavano dal 2017) per la presentazione, in programma ieri, dei loro ritratti ufficiali. “Il ritratto di Michelle ha catturato tutto quello amo di lei: la sua intelligenza, la sua grazia e il fatto che è bella”, ha detto Barack Obama. Il suo commento ha suscitato anche le risate dei presenti e lo sguardo di riprovazione della moglie. “È bella, lo è davvero”, ha insistito. L’ex first lady, invece, ha sottolineato l’importanza di quei ritratti: “Tradizioni come questa contano, non solo per quelli di noi, che hanno avuto quelle posizioni, ma per tutti coloro che fanno parte della democrazia e la proteggono”. Il ritratto di Barack Obama, firmato da Robert McCurdy, sarà esposto nel Grand Foyer, appena fuori dalla Cross Hall che collega la East Room e la State Dining Room, dove si trovano quelli di George W. Bush e Bill Clinton. Il ritratto di Michelle, ad opera di Sharon Sprung, sarà invece appeso al livello inferiore della Casa Bianca, dove si trovano i dipinti delle altre due first lady.