Usa, Biden a Obama: "Mi ricandiderò nel 2024"

A riportare l'indiscrezione il giornale statunitense The Hill. Non è la prima volta che il presidente apre alla possibilità di una seconda candidatura. Biden all'inizio del suo secondo possibile mandato avrebbe 82 anni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto a Barak Obama che si candiderà nel 2024. Lo riporta The Hill. Biden in passato aveva già parlato pubblicamente della possibilità di una candidatura per un secondo mandato. "Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti", riferiscono alcune fonti al giornale politico statunitense, secondo le quali anche se in calo nei sondaggi il presidente americano è il candidato democratico che ha più probabilità di battere Donald Trump. Obama e Biden hanno hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia manifestato le sue intenzioni con Obama. Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 all'inizio del suo possibile secondo mandato.