Tensione Kosovo Serbia, la Nato schiera 200 soldati inglesi al confine

Verranno dispiegati in Kosovo circa 600 militari britannici per rafforzare la presenza della Nato nell'ex provincia serba. I soldati si aggiungono ai 400 già presenti per le esercitazioni e provengono da una forza di riserva che l'esercito britannico ha messo a disposizione della KFOR, la forza dispiegata dalla Nato in Kosovo, per far fronte alla recrudescenza della tensione nella regione. La tensione tra Belgrado e la sua ex provincia a maggioranza albanese, della quale non riconosce l'indipendenza, sono salite dopo la recente uccisione di un poliziotto kosovaro in un'imboscata della quale un politico locale ha ammesso la responsabilità.