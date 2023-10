Migranti, tensione Italia e Germania. Scontro tra Crosetto e Scholz

"Si cerca di bloccare l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra. Coerente e geniale". Con queste parolo il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato l'annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il quale ha parlato di controlli aggiuntivi alla frontiera con l'Austria e altri congiunti con Svizzera e Repubblica Ceca sul loro versante. Non si placano dunque le tensioni tra Italia e Germania sul fonte dei migranti.

Mentre il vicepremier e titolare degli Esteri Antonio Tajani commenta: "In Germania sono in campagna elettorale, però c'è un problema importante da risolvere. Noi vorremmo capire qual è la posizione tedesca, non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo: i migranti che vogliono andare in Germania non è che li devono mandare in Italia".