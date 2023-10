Migranti respinti al confine francese: usati anche droni

La Gendarmerie francese ha respinto i migranti verso il Piemonte, la scorsa notte, in Valle di Susa (Torino). A denunciarlo è il presidente della onlus "Rainbow4Africa", Paolo Narcisi: "La situazione ci è stata aggiornata dai volontari della Croce Rossa intervenuti in soccorso. Il rifugio è pieno, stimiamo oltre 180 i migranti ospitati. Abbiamo deciso di mettere gente a dormire in terra". (SPECIALE MIGRANTI - I DATI DI SAVE THE CHILDREN)