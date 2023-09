Niger, attacco jihadista nel sudovest del paese: uccisi sette soldati

Altri cinque sono morti in un incidente stradale durante un intervento in risposta all'attacco

In Niger, nel sudovest del paese, sono stati uccisi sette soldati in un attacco di presunti jihadisti. Altri cinque sono morti in un incidente stradale durante un intervento in risposta a questo attacco: ad annunciare la notizia è stato il Ministero della Difesa nigerino in un comunicato stampa.