Giostra guasta in Canada, bloccati a testa in giù per 30 minuti

Paura per i visitatori del Canada's Wonderland. Una giostra del parco divertimenti si è interrotta per un malfunzionamento, lasciando per 30 minuti le persone a testa in giù. Le immagini, condivise in rete da Jiashira Rivera, mostrano le fasi concitate di attesa prima che la situazione ritornasse alla normalità. Tra grida e urla si sente una voce fuori campo: “Tutto bene, lassù?”. La risposta è stata: “No”. I volti delle persone a terra sono tutte rivolte in alto, mostrando preoccupazione. Almeno due persone sono rimaste ferite accusando dolori al petto e perdita di sensibilità alle gambe.