Elezioni Usa 2024, oggi le primarie in Indiana: cosa sapere

La corsa per la Casa Bianca approda in Indiana: oggi, 7 maggio, nello Stato del Midwest i cittadini votano per le primarie (COME FUNZIONANO). Non è esattamente una grande sfida. Solo due le opzioni valide: per i repubblicani Donald Trump e per i democratici l’attuale presidente Joe Biden. Tecnicamente è possibile votare anche Nikki Haley per la quota repubblicana, nonostante si sia ufficialmente ritirata lo scorso marzo: in diversi Stati dove si era aggiudicata un posto alle primarie sta continuando a raccogliere qualche voto simbolico in segno di dissenso contro Trump. In Pennsylvania, ad esempio, alla tornata del 23 aprile ha raggiunto il 17% delle preferenze. Le 60esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti si terranno il 5 novembre.