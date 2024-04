Elezioni Usa, Trump vince le primarie repubblicane a Puerto Rico

Il tycoon, che era l'unico candidato alla corsa presidenziale nelle elezioni dell'isola caraibica, ha trionfato con il 96,2% dei voti, assicurandosi i delegati necessari per vincere la nomination repubblicana. Prossima tappa in Puerto Rico sono le primarie democratiche, fissate al 28 aprile

Donald Trump vince le primarie repubblicane a Puerto Rico. Il tycoon, che era l'unico candidato alla corsa presidenziale nelle elezioni dell'isola caraibica (così come nei caucus in Wyoming) dopo il ritiro di Nikki Haley e Ron DeSantis, ha ottenuto il 96,2% dei voti. Così, l'ex presidente degli Stati Uniti si è assicurato i delegati necessari per vincere la nomination repubblicana.

La vittoria di Trump alle primarie di Puerto Rico

Le primarie repubblicane a Puerto Rico, in cui domenica 21 aprile sono stati chiamati a esprimersi gli elettori del GOP dell'isola, ha visto trionfare Trump con 992 preferenze, mentre il 3,8% dei voti (39 in totale) è andato ad “Altro”. Nikki Haley, che si è ritirata dalla corsa presidenziale lo scorso 6 marzo, non ha ottenuto alcuna preferenza (0%). Essendo un territorio degli Stati Uniti, ma non uno Stato, Puerto Rico non partecipa alle elezioni presidenziali, ma vota soltanto alle primarie dei candidati. Prossima tappa a Puerto Rico saranno le primarie democratiche, in programma il 28 aprile.