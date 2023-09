Usa, sondaggi: alle elezioni Biden perderebbe con Trump di 9 punti

Il sondaggio

Secondo i dati forniti dai sondaggisti, i numeri del tycoon sono migliorati negli ultimi mesi mentre quelli del presidente vanno sempre peggio. E non è solo la questione dell'età a preoccupare gli elettori, i quali bocciano Biden anche per il modo in cui gestisce l'economia e l'immigrazione. Il tasso di popolarità dell'attuale presidente è sceso al 37% contro il 56% che disapprova il suo operato. L'approvazione scende al 30% se si guarda solo all'economia e addirittura al 23% per la gestione dell'immigrazione. Continua a crescere il numero degli elettori democratici (62%) che vorrebbero un altro candidato nel 2024. Gli stessi elettori non sembrano però avere un'opinione certa su chi possa essere. Per l'8% dovrebbe essere la vice presidente Kamala Harris, per un altro 8% Bernie Sanders e per un 7% Robert F. Kennedy Jr., il nipote di Jfk attivista novax che si è candidato alle primarie democratiche giocando sul nome della famiglia dem più famosa d'America.