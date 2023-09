Biden su elezioni Usa: "Mi candido perché Trump minaccia democrazia"

Il presidente americano, nel corso di un evento di raccolta fondi nel teatro di Lunt-Fontanne di Broadway a New York, ha accusato il rivale e i suoi alleati di inchinarsi a "dittatori come Putin" ascolta articolo

"Corro perché in gioco c'è la democrazia. Trump vuole distruggere la nazione”. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi nel teatro di Lunt-Fontanne di Broadway a New York, dove oggi si apre l'Assemblea generale dell'Onu. Nel teatro gremito di grandi star, Biden ha chiarito la sua posizione: “Non c'è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana. Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia".

Biden si è dichiarato ottimista Biden ha anche risposto alle critiche che gli vengono mosse relativamente al fatto che è troppo vecchio per candidarsi ancora, dal momento che ha ottant'anni. "Molti sembrano concentrati sulla mia età. Ma io ho saputo cosa fare quando il Covid ha colpito, quando l'Ucraina è stata attaccata e quando la democrazia era in gioco" ha aggiunto. Il presidente Usa ha anche accusato Trump e i suoi alleati di inchinarsi a "dittatori come Putin. Forse Trump e i sui amici Maga ("Make America Great Again", ndr) possono inchinarsi a Putin, io non lo farò. Dobbiamo salvare la democrazia americana. Non sono mai stato così ottimista sul futuro di questo Paese negli 800 anni che l'ho servito", ha detto fra le risa del pubblico.

Un messaggio forte La candidatura alle presidenziali 2024, per Biden vuole essere anche il "messaggio più forte e potente possibile sul fatto che la violenza politica in America non è mai, mai, mai accettabile". Per concludere con un attacco al rivale e sottolineando di non credere che l'America sia un Paese "negativo, un Paese della carneficina guidato dalla rabbia, la paura e le vendetta. Donald Trump lo crede".