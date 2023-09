Papa a Marsiglia, oggi incontro con Macron e messa al Velodrome

Si conclude il viaggio apostolico di due giorni in Francia del Pontefice, che ieri visitando il monumento dedicato alle vittime in mare ha ribadito che i migranti non sono numeri e che la situazione in cui versano in questo periodo di crisi e sbarchi è "una crudeltà, una terribile mancanza di umanità"

Il messaggio del Papa sui migranti

Ieri Papa Francesco, davanti al monumento che commemora le vittime in mare, ha lanciato un messaggio chiaro: "Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce, non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà". Poi ha ringraziato le organizzazioni che "vanno in mare per salvare i migranti, tante volte lo impediscono, sono gesti di odio travestiti da equilibrio", e ha ribadito che i migranti non sono numeri e che la situazione in cui versano in questo periodo di crisi e sbarchi è "una crudeltà, una terribile mancanza di umanità".