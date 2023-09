Papa Francesco a Marsiglia, migranti e ambiente al centro della visita

Il Papa arriverà oggi pomeriggio a Marsiglia - dove si tratterà fino a sabato sera - per partecipare agli Incontri del Mediterraneo. La partenza da Roma Fiumicino è prevista per le 14.35 e l'arrivo all'aeroporto internazionale della città francese alle 16.15. Ad accogliere il pontefice ci sarà la premier Élisabeth Borne. I temi principali che affronterà Bergoglio saranno quello dell’ambiente e quello dei migranti.

Il programma

Oggi la prima tappa del viaggio è la Basilica di Notre Dame de la Garde, per la preghiera mariana con il clero diocesano alle 17. Alle 18 il Pontefice si sposta invece al Memoriale dei marinai e migranti morti in mare, per un momento di preghiera. Sabato ci sarà invece l’incontro privato con alcune persone in situazione di disagio economico. Poi Papa Francesco sarà al Palais du Pharo, dove interverrà alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Il pontefice sarà accolto dal presidente Emmanuel Macron e avrà un incontro privato con lui. Nel pomeriggio, infine, appuntamento al Velodrome per la Messa. Quindi il trasferimento all'aeroporto, dove si terrà la cerimonia di congedo con il presidente della Repubblica, compreso un nuovo, breve, colloquio. Il rientro a Fiumicino è previsto per le 20.50.