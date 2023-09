Murdoch lascia, dove va la Fox?

Tutto si può dire di Michael Wolff tranne che non abbia fiuto per le notizie. Il giornalista, autore di una fortunata trilogia sull'Amministrazione Trump, pubblica proprio in questi giorni un saggio intitolato "The Fall: The End of Fox News and The Murdoch Dynasty". Scelta commercialmente azzeccata, visto che proprio in queste ore si compie il passaggio di consegne tra Rupert Murdoch, leggendario magnate dell'informazione, e il figlio Lachlan, da adesso alla guida dell'impero che fa capo a Fox e NewsCorp, fino al 2018 azioniste anche di Sky.

Il megafono della destra

Negli ultimi decenni FoxNews è riuscita, più di qualunque altra testata, a intercettare gli umori dell'America conservatrice che nel 2016 ha portato alla vittoria di Trump. I rapporti tra Rupert e Donald sono stati altalenanti e fondati più sul reciproco interesse che non su una sintonia di pensiero. "Colpevole" di aver attribuito per prima a Biden la vittoria in Arizona alle elezioni del 2020, FoxNews ha poi cavalcato senza tentennamenti le tante fantasie di complotto sostenute dalla destra trumpiana nei mesi successivi al voto. Gli anchor dell'emittente, che privatamente sbugiardavano le accuse di brogli, quando erano in onda appoggiavano con convinzione la teoria dell'elezione rubata. Alla fine le bugie sono costate a FoxNews 787 milioni di dollari: tutta colpa di Trump.