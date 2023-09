Rupert Murdoch lascia la presidenza di Fox e News Corp

Ad assumere la guida di entrambe le società sarà il figlio Lachlan. In una nota ai dipendenti, il magnate australiano ha dichiarato: "Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi"

Passaggio di testimone in casa Fox e News Corp. Ad annunciarlo è Rupert Murdoch che a novembre si dimetterà dalla carica di presidente del suo impero mediatico. Ad assumere la guida di entrambe le società sarà il figlio Lachlan. In una nota ai dipendenti, il magnate, che rimarrà comunque presidente emerito, ha dichiarato: "Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi". Il Tycoon australiano, che ha 92 anni, lanciò Fox News nel 1996 e oggi l'emittente è il canale di notizie televisive più visto negli Stati Uniti. "Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni" ha poi aggiunto Murdoch.