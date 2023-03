Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni

Il magnate miliardario Rupert Murdoch, il cui impero mediatico si estende in tutto il mondo, sta per sposarsi per la quinta volta all'età di 92 anni. A riportarlo è il giornale scandalistico New York Post. “Ero molto nervoso. Temevo di innamorarmi, ma sapevo che sarebbe stata l'ultima. Sono felice", ha detto Murdoch della sua nuova fidanzata, Ann Lesley Smith, 66 anni, il cui defunto marito era Chester Smith, cantante country e dirigente radiofonico e televisivo. La coppia ha intenzione di sposarsi in estate. "Entrambi non vediamo l'ora di trascorrere la seconda metà della nostra vita insieme", ha detto Murdoch.