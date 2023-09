Migranti, da Ue 127 milioni di euro alla Tunisia per limitare sbarchi

Dalla Commissione europea stanno per arrivare al Paese africano 60 milioni di euro come sostegno al bilancio dello Stato e un pacchetto operativo di assistenza per le migrazioni di 67 milioni

Memorandum d’intesa con la Tunisia

I 60 mln fanno parte di un sostegno di bilancio precedentemente concordato e non fanno parte dei 150 mln 'coperti' dal memorandum. Una delegazione di funzionari della Commissione si recherà in Tunisia la prossima settimana per discutere l'attuazione del protocollo d'intesa, in particolare per quanto concerne le azioni "prioritarie". L'Ue e la Tunisia, spiega la Commissione, "si impegnano a dare priorità alle azioni nel campo della migrazione, alla cooperazione per reprimere le reti di trafficanti e all'intensificazione dell'assistenza dell'Ue per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto tunisine, nonché per il sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento dei migranti nei Paesi di origine, nel pieno rispetto del diritto internazionale".