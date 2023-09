Guerra in Ucraina, in arrivo nuovi aiuti Usa. Oggi Zelensky vede Biden

Dopo aver aperto il consiglio di sicurezza dell'Onu dedicato alla guerra in Ucraina a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra oggi il suo omologo statunitense Joe Biden. Secondo fonti della Casa Bianca, Biden in questa occasione intende annunciare un nuovo significativo pacchetto di aiuti militari per Kiev ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA - LO SPECIALE ).

Il discorso di Zelensky all’Onu

Ieri Zelensky nel suo discorso alle Nazioni Unite ha chiesto che alla Russia sia tolto il potere di veto: "È impossibile fermare la guerra perché tutte le azioni hanno il veto dell'aggressore", ha detto il leader ucraino, sedendo per la prima volta dall'invasione nella stessa stanza con un dirigente russo, l'ambasciatore all'Onu Vasily Nebenzya, perché il ministro degli Esteri Serghei Lavrov è arrivato più tardi, quando il leader ucraino se n'era già andato. "La maggior parte del mondo" riconosce che le azioni della Russia in Ucraina sono "criminali e immotivate" e mirano a impossessarsi del territorio e delle risorse ucraine, ma il consiglio di sicurezza "resta bloccato in una situazione di stallo a causa del veto di Mosca", ha accusato Zelensky, che ha poi rilanciato il suo piano di pace in 10 punti, ribadendo come condizione indispensabile il ritiro della Russia e il ripristino dei confini prima dell'invasione della Crimea nel 2014. Mosca aveva tentato di impedire che Zelensky parlasse per primo, sostenendo che questo avrebbe "minato l'autorità del consiglio di sicurezza", trasformandolo nel teatro di uno "show personale". Ma il premier albanese Edi Rama, presidente di turno, ha replicato: "C'è una soluzione, fermate la guerra e il presidente Zelensky non prenderà la parola".