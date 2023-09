Giochi asiatici, Assad arrivato in Cina: vedrà Xi Jinping

Mondo

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, si è fatto saltare in aria durante il raid. Secondo quanto ha riferito il generale Kenneth McKenzie, capo del Comando Centrale, il leader dell'Isis "non ha combattuto" e avrebbe preso questa decisione nonostante gli fosse stata offerta "la possibilità di arrendersi e sopravvivere". L'esplosione della bomba ha ucciso anche tre membri della sua famiglia: la moglie e i due figli. Biden ha definito il gesto del terrorista un "disperato atto di codardia"

Biden ha assicurato che "erano state prese tutte le precauzioni" per proteggere i civili, ma ci sarebbero state altre vittime. Secondo gli Elmetti bianchi (la Difesa civile siriana), sono 6 i bambini e 4 le donne uccisi in "bombardamenti e scontri seguiti" all'operazione Usa nel nord-ovest della Siria. Un precedente bilancio dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, aveva parlato di 13 vittime