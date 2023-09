Ciclo di incontri Cina-Usa, Casa Bianca: "Sinceri e costruttivi"

Il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan ha incontrato a Malta nel fine settimana il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un ciclo di incontri con al centro la questione di Taiwan , le relazioni bilaterali Usa-Cina e la guerra in Ucraina e Taiwan.

Wang Yi: "Taiwan è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane"

Lo sviluppo della Cina "ha una forte spinta endogena e segue una logica storica inevitabile: non può essere fermato e il diritto legittimo del popolo cinese allo sviluppo non può essere privato", ha affermato Wang in un resoconto della diplomazia di Pechino diffuso in serata in cui è stato riferito che "le due parti hanno condotto una comunicazione strategica schietta, sostanziale e costruttiva concentrandosi su stabilizzazione e miglioramento delle relazioni sino-americane". Le due parti hanno anche concordato "di continuare ad attuare l'importante consenso" raggiunto dai due capi di Stato Xi Jinping e Joe Biden a margine del G20 di Bali a novembre 2022, "di mantenere scambi ad alto livello tra le due parti e di tenere consultazioni sino-americane sugli affari dell'Asia-Pacifico, sugli affari marittimi e sulle consultazioni di politica estera". Wang e Sullivan hanno discusso "le misure per sostenere ulteriormente e facilitare gli scambi di personale tra i due Paesi" e anche "della situazione nella regione dell'Asia-Pacifico, dell'Ucraina, della penisola coreana e di altre questioni internazionali e regionali", ha riferito la diplomazia cinese. Secondo Wang Yi, la questione di Taiwan "è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane: gli Usa devono attenersi ai tre comunicati congiunti e attuare l'impegno a non sostenere l'indipendenza di Taiwan".