Cina, scomparso il ministro della Difesa Li Shangfu

Da diversi giorni circolano online e tra gli esperti della Cina delle ipotesi sempre più concrete sulla possibile scomparsa del ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, e su una presunta inchiesta a suo carico per motivi ancora non specificati. Ormai da più di due settimane, il ministro Li non si fa vedere in pubblico, non rilascia dichiarazioni e non appare sui media di stato. La settimana scorsa, ha improvvisamente annullato un importante evento con i comandi militari del Vietnam, adducendo "ragioni di salute".

Il precedente

La situazione che coinvolge Li Shangfu ricorda quanto accaduto a luglio con Qin Gang, il ministro degli Esteri, che rimase fuori dai riflettori per circa un mese prima che emergesse la notizia della sua rimozione dall'incarico. Anche nel caso di Qin, durante la sua assenza, si affermava che non poteva partecipare agli eventi a causa di "ragioni di salute". Secondo alcune fonti citate dal Financial Times, anche l'intelligence statunitense sembra essere convinta che il ministro della Difesa Li subirà una simile rimozione dal suo ruolo, seguendo le orme del collega Qin. I ministri degli Esteri e della Difesa sono di solito quelli con maggiore esposizione internazionale e rappresentano la politica estera cinese insieme al presidente Xi Jinping. Tuttavia, al momento non è possibile trarre conclusioni sulle ragioni di queste rimozioni, specialmente considerando che quella di Li non è ancora stata confermata.

Chi è il ministro della Difesa cinese

Li Shangfu, un generale dell'esercito cinese di 65 anni, è stato nominato ministro della Difesa a marzo, dopo una lunga carriera. In passato, ha gestito la stazione di lancio spaziale di Xichang e ha supervisionato lo sviluppo, l'acquisto e l'approvvigionamento di armi militari dal 2016 al 2022. È stato soggetto a sanzioni degli Stati Uniti dal 2018 a causa di acquisti di armi russe, cosa che ha creato tensioni tra i comandi militari statunitensi e cinesi. L'ultima volta che Li è stato visto è stato il 29 agosto, quando ha tenuto un discorso a Pechino in un incontro internazionale con leader africani. Successivamente, ha viaggiato in Russia e in Bielorussia e si è incontrato con il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. Da allora, non ci sono notizie di lui. Secondo fonti cinesi citate dal Washington Post, Li potrebbe essere stato oggetto di un'indagine per corruzione, forse legata al suo lavoro nel dipartimento dell'approvvigionamento di armi militari. Questa informazione, tuttavia, non è ancora stata confermata.