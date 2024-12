Guerra in Siria, oggi Consiglio sicurezza Onu. Quasi 50mila sfollati

Da mercoledì scorso si contano oltre 500 vittime, tra cui un centinaio di civili, inclusi donne e bambini. Milizie sciite filo-iraniane si sono mosse dal vicino Iraq per andare in soccorso delle forze di Assad. I ribelli jihadisti minacciano Hama

Dopo la conquista di Aleppo da parte di forze jihadiste filo-turche e l'apparizione mediatica del presidente siriano Bashar al Assad a Damasco, oggi è il giorno della riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sulla Siria. Secondo le Nazioni Unite, il numero delle persone sfollate negli ultimi giorni ha raggiunto quota 50mila: "La situazione degli sfollati rimane estremamente fluida, con i partner che verificano quotidianamente nuovi dati", ha affermato in una nota l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). "Al 30 novembre erano oltre 48.500". Sul terreno intanto si contano più di 500 morti da mercoledì scorso, tra cui un centinaio di civili, inclusi donne e bambini.

Presidente Parlamento Siria: "L'esercito sta avanzando"

"Ci troviamo in una buona situazione nella lotta contro i terroristi e l'Esercito arabo siriano sta avanzando, cosa che porterà all'eliminazione dei terroristi", ha detto il presidente del Parlamento siriano, Hammouda Sabbagh, durante una telefonata con il suo omologo iraniano, Mohammad Ghalibaf. Lo riporta Mehr. Ghalibaf ha affermato che l'Iran continuerà a sostenere la Siria contro "il terrorismo", nel contesto dell'avanzata delle forze di opposizione al presidente Bashar Al Assad. Nel corso della conversazione, Sabbagh ha fornito a Ghalibaf aggiornamenti rispetto alle azioni dell'Esercito di Damasco contro i ribelli. Il presidente del Parlamento iraniano ha definito gli ultimi sviluppi in Siria come un complotto "orchestrato dai sionisti e dalle forze americane", sottolineando che la presa di Aleppo coincide con il cessate il fuoco dichiarato in Libano.