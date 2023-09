Oregon, migliaia di persone in lista per provare “i funghi magici"

Come riporta l'Associated Press si tratta di oltre 3mila pazienti tra cui persone con depressione, disturbi da stress post-traumatici o altre patologie che riguardano la salute mentale. Per loro l’Epic Healing Eugene, il primo centro di assistenza autorizzato in America per la somministrazione della psilocibina, una sostanza contenuta in alcuni funghi allucinogeni che allevierebbe in alcuni casi i sintomi della depressione, ha previsto la possibilità di sperimentare gli effetti della sostanza stessa

Una lista d’attesa di circa 3.000 persone che comprende anche persone con depressione , disturbi da stress post-traumatici o altre patologie che riguardano la salute mentale. E’ quella che sta cercando di smaltire l’Epic Healing Eugene, in Oregon, il primo centro di assistenza autorizzato in America per la somministrazione della psilocibina, una sostanza contenuta in alcuni funghi allucinogeni che allevierebbe in alcuni casi i sintomi della depressione.

Fda: “Una terapia rivoluzionaria”

Sebbene la psilocibina rimanga illegale nella maggior parte degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda) nel 2018 l'ha definita una "terapia rivoluzionaria" e proprio quest'estate ha pubblicato una bozza di linee guida per i ricercatori che lavorano a studi clinici con i farmaci psichedelici. E la struttura dell’Oregon, come riporta un articolo dell’Associated Press, ha avviato l’accesso legale alla sostanza anche a causa della forte domanda. Ad accogliere i pazienti ci sono postazioni con materassi, tè alla psilocibina, campanelli eolici o scacciapensieri. Per circa sei ore, così, adulti sopra i 21 anni possono provare la sostanza per cui non è necessaria alcuna prescrizione. E i fondatori del centro nell’Oregon sperano che “i funghi magici” possano aprire la strada a nuove terapie per la cura delle malattie mentali. "Finora, quello che stiamo sentendo è che i clienti hanno riportato esperienze positive", hanno detto gli esperti della struttura. Chi parteciperà all'esperimento non potrà comprare i funghi e dovrà restare nel centro fino al momento nel quale gli effetti svaniscano.

I possibili effetti sul cervello

In particolare, secondo i sostenitori dei funghi allucinogeni, la psilocibina modificherebbe il modo in cui il cervello si organizza, aiutando chi ne fa uso ad adottare nuovi atteggiamenti e a superare i problemi di natura mentale. L'Oregon Psychiatric Physicians Association, però, nel 2020 si era opposta alla sua legalizzazione, ritenendola non sia sicura e sottolineando che potrebbe indurre “promesse fuorvianti a chi lotta contro la malattia mentale".