Usa, l'Oregon legalizza l'uso di funghi allucinogeni

L'Oregon ha legalizzato l'uso terapeutico dei funghi allucinogeni. Lo Stato di Salem è il primo degli Stati Uniti ad aver preso tale decisione, dopo che negli anni scorsi il provvedimento era già stato attuato da alcune città, tra cui Detroit, Santa Cruz, Denver e Oakland. I funghi allucinogeni contengono la psilocibina, sostanza che produce sia i noti effetti psichedelici ma che possiede anche inaspettate applicazioni in ambito terapeutico. La psilocibina è infatti in grado di stimolare e promuovere la neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di modificare la propria struttura per dare ai pazienti nuove prospettive in problemi psichiatrici di vecchia data.