Taiwan, 68 jet e 10 navi militari cinesi rilevati intorno all'isola

Lo si legge in una nota di Taipei, in merito alle ultime attività tenute tra mercoledì e questa mattina dall'Esercito popolare di liberazione cinese

Con riferimento alle attività relative all' esercito popolare di liberazione cinese , il governo di Taipei , attraverso una nota del Ministero della Difesa, ha riferito di aver rilevato un totale di 68 aerei e di 10 navi militari cinesi intorno all'isola di Taiwan nelle ultime 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia).

Alta tensione

L'operazione fa seguito alla a quella avvenuta appena 24 ore dopo che Taipei aveva dichiarato il conteggio di 35 aerei da guerra cinesi, tutti rilevati mercoledì intorno all'isola, alcuni dei quali in volo per unirsi alla portaerei Shandong, impegnata nelle più grandi manovre navali mai fatte da Pechino nel Pacifico occidentale. Le forze armate di Taiwan, ha riferito ancora il Miinistero della Difesa, hanno risposto con il dispiegamento degli aerei dell'aeronautica e delle navi della marina al fine di seguire le attività cinesi, mobilitando anche i sistemi missilistici terrestri per il monitoraggio della situazione. Sui 68 aerei complessivi in azione intorno all'isola accertati, 40 (tra cui quattro SU-30, dodici J-10, e sedici J-16) hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrato nella zona di identificazione aerea militare (Adiz) in un'inedita traiettoria sudoccidentale o sudorientale rispetto a Taiwan.