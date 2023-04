3/9 ©Ansa

La possibilità che si generi un’azione di carattere bellico è sul tavolo. Come spiega il quotidiano di via Solferino, Xi Jinping ha reso la Cina sempre più nazionalista e intenzionata a espandersi come superpotenza in Asia. Quando Nancy Pelosi l’anno scorso andò in visita a Taipei, i cinesi risposero con undici missili. Nel corso delle ultime manovre, invece, i jet-15 sono penetrati nella “zona area di difesa” dell’isola

Cina, Xi Jinping: "Addestrarsi a combattimenti veri". Taiwan: Pechino pronta a guerra"