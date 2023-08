Taiwan, via libera degli Usa a primi aiuti militari diretti all'isola

La situazione

Il Dipartimento di Stato ha informato ieri il Congresso sul pacchetto da 80 milioni di dollari, destinato a far salire le tensioni con Pechino perché da 50 anni gli Usa riconoscono ufficialmente solo la Cina, anche se Washington - ai sensi del Taiwan Relations Act - è tenuta alla fornitura di armi a Taipei per la sua difesa. La notizia è destinata a suscitare le ire del governo di Pechino, che considera Taiwan - isola di fatto indipendente - una "provincia ribelle" da "riunificare". "L'Fmf verrà utilizzato per rafforzare le capacità di autodifesa di Taiwan attraverso una capacità di difesa combinata e una consapevolezza maggiore del dominio marittimo e della capacità di sicurezza marittima", afferma il Dipartimento nella notifica al Congresso secondo il documento visionato dalla Cnn. In passato gli Stati Uniti hanno venduto armamenti a Taiwan attraverso il programma Foreign Military Sales (Fms). Il valore del pacchetto nel quadro del programma Fmf è modesto rispetto alle recenti vendite di armamenti all'isola, ma è il primo destinato a Taipei nell'ambito del programma di finanziamento militare all'estero. Il via libera del Congresso è dato per scontato.