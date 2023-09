Taiwan Cina, sale tensione per aerei da guerra in spazio aereo Taipei

"L'esercito sta monitorando attentamente la situazione e ha dato in carico ad aerei, navi della marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere", ha dichiarato il ministero della Difesa di Taiwan in un comunicato

Le esercitazioni cinesi

"L'esercito sta monitorando attentamente la situazione e ha dato in carico ad aerei, navi della marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere", ha dichiarato il ministero della Difesa di Taiwan in un comunicato dove si precisa peraltro che 13 velivoli (dei 39 identificati) sono stati avvistati nelle prime ore di oggi mentre ben 22 aerei hanno già attraversato la linea mediana sullo stretto che divide Taiwan dalla Cina. La portaerei cinese Shandong, ha reso noto il ministero, si trova a circa 60 miglia a sudest di Eluanbi, la punta estrema meridionale dell'isola. Pechino aveva dichiarato sabato che le sue truppe erano "in costante stato di allerta" dopo che le due navi, quella americana e canadese, avevano attraversato lo stretto di Taiwan.

Finora questo mese, ricorda il Taiwan News, Pechino ha inviato 55 aerei militari e 42 navi da guerra intorno all'isola. Da settembre 2020, la Cina ha aumentato l'uso delle tattiche della zona grigia e il numero di aerei e navi militari che operano intorno a Taiwan.