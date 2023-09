Apple, la Francia ritira gli iPhone 12: "Emettono troppe radiazioni"

Sospese le vendite dell'iPhone 12 in Francia. Le autorità d'Oltralpe hanno infatti ordinato ad Apple di stoppare le vendite dei dispositivi perché emettono troppe radiazioni. La notizia è arrivata ieri, lo stesso giorno in cui Apple ha presentato la sua nuova linea di iPhone 15, la prima a disporre di una porta di ricarica universale al posto delle sue esclusive porte "Lightning" dopo una controversia con i regolatori europei

I test

La decisione della sospensione degli iPhone 12 è arrivata dopo che i test effettuati da Anfr, l'agenzia francese che regola le frequenze radio, hanno rilevato che il modello emette più onde elettromagnetiche suscettibili di essere assorbite dal corpo di quelle consentite. L'agenzia ha precisato di aver "ordinato ad Apple di ritirare l'iPhone 12 dal mercato francese a partire dal 12 settembre a causa del superamento del limite" di assorbimento elettromagnetico e di aver invitato l'azienda a riparare i telefoni esistenti. I laboratori accreditati hanno infatti riscontrato un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo pari a 5,74 watt per chilogrammo durante test simulati quando il telefono veniva tenuto in mano o in tasca. In tali test lo standard europeo prevede un tasso di assorbimento specifico di 4,0 Watt per chilogrammo. Invece i test che misurano la radiazione elettromagnetica assorbita a una distanza di cinque centimetri rispettavano il limite di 2,0 watt per chilogrammo.