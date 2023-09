Ucraina, Kim Jong-Un in viaggio verso la Russia per incontrare Putin

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un è partito per la Russia a bordo di un treno per un vertice con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente sudcoreana YTN, ripresa dal Guardian (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Anche fonti citate dall'agenzia russa Interfax hanno confermato che Kim è atteso in questi giorni per una visita nell'Estremo Oriente russo. "Ci stiamo preparando per questa visita da lungo tempo", ha detto il rappresentante del governo locale di una delle regioni di questa parte della Russia. Non sono stati forniti altri dettagli.