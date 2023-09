Fukushima, termina lunedì primo sversamento acque: no allarme

La situazione

Il Giappone ha cominciato il 24 agosto a scaricare nel Pacifico parte degli 1,34 milioni di tonnellate di liquami accumulatisi da quando lo tsunami del 2011 rese inutilizzabile l'impianto. Il Giappone insiste che lo scarico sia sicuro, opinione sostenuta dall'agenzia atomica delle Nazioni Unite, ma la Cina ha vietato tutte le importazioni di prodotti ittici dal Paese limitrofo, accusandolo di utilizzare il mare come una "discarica". Annunciando la fine della prima fase di scarico delle 7.800 tonnellate di acqua per l'11 settembre, Tepco non ha fornito una data per l'inizio del secondo scarico: l'azienda si è limitata a far sapere che, dopo aver completato il primo scarico, effettuerà "un'ispezione dell'intero impianto di diluizione/scarico dell'acqua" ed esaminerà "i registri operativi del primo scarico". Mercoledì è suonato un "allarme di perdita" su una linea di trasferimento delle acque reflue, ma non è stata rilevata alcuna perdita. L'acqua, equivalente alla quantità di 540 piscine olimpiche, è stata utilizzata per raffreddare i tre reattori che subirono una fusione nucleare nel 2011, quella che fu una delle peggiori catastrofi nucleari mai verificatisi al mondo.