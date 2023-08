Giappone, il premier Kishida mangia pesce crudo pescato a Fukushima

Il Paese del Sol Levante ha iniziato la settimana scorsa a riversare nell'Oceano Pacifico l'acqua usata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale

In un video postato sui social si vede il premier giapponese Fumio Kishida che si siede a tavola con tre ministri e si fa riprendere mentre mangia prodotti alimentari provenienti dalla regione di Fukushima, la più direttamente colpita dalle conseguenze del disastro nucleare successivo al terremoto e allo tsunami dell'11 marzo 2011. Nel video Kishida assapora pesce, carne, riso, verdure e frutta, tutti rigorosamente coltivati o allevati nella regione. "Molto buono", afferma il premier mangiando il sashimi, per poi invitare a consumare i prodotti ittici giapponesi "sicuri e deliziosi".

Le tensioni con la Cina

Il Giappone ha iniziato la settimana scorsa a riversare nell'Oceano Pacifico l'acqua usata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale di Fukushima Daiichi dal 2011. E la settimana scorsa la Cina ha sospeso tutte le sue importazioni di prodotti del mare dal Giappone per contestare l'operazione, seppure convalidata dall'Aiea, agenzia internazionale per l'energia atomica.