Finlandia, Sanna Marin lascia il Parlamento per la no-profit di Blair

L'annuncio dell'ex primo ministro finlandese: "Posso anche lavorare per la Finlandia in altri ruoli". E a proposito del nuovo incarico per la Tony Blair Institute for Global Change dice: "Ritengo che questo lavoro sarà di beneficio per il Paese"

È pronta per svolgere il nuovo ruolo di consigliere strategico. L'ex primo ministro finlandese Sanna Marin, leader dei socialdemocratici che hanno perso le elezioni di aprile, ha annunciato oggi che lascerà il suo seggio parlamentare per entrare a far parte dell'organizzazione no-profit britannica Tony Blair Institute for Global Change, per la quale Marin ha ricevuto il nuovo incarico. "Posso anche lavorare per la Finlandia in altri ruoli. Ritengo che questo lavoro sarà di beneficio per il Paese", ha riferito spiegando che consiglierà "i governi e i leader di diversi Paesi su questioni politiche" che conosce.