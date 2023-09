La Cina vieta ai funzionari di governo l'uso dell'iPhone

La Cina ha deciso di vietare ai funzionari governativi l'uso dell'iPhone e di altri dispositivi di marca straniera per motivi di lavoro, impedendo anche di portarli in ufficio. La direttiva, scrive il Wall Street Journal in base a fonti vicine al dossier, è l'ultimo passo della campagna di Pechino per ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera e per migliorare la sicurezza informatica interna. La mossa, tuttavia, potrebbe compromettere il successo della casa di Cupertino in Cina dove domina il mercato degli smartphone di fascia alta. Nelle ultime settimane, i dipendenti hanno ricevuto istruzioni in questo senso da parte dei loro superiori in gruppi di chat o riunioni sul posto di lavoro, hanno riferito le fonti.