Usa Weekly News, il processo a Trump in Georgia sarà live su YouTube

7/17 ©Ansa

Georgia e New York - La situazione appare molto diversa nel caso della Georgia e di New York, dove Trump è accusato di aver usato fondi della campagna per pagare due donne che avevano minacciato di rivelare la loro vecchia relazione con il tycoon e di farlo in piena campagna elettorale del 2016. In entrambi gli Stati i reati contestati sono a livello statale e nessun presidente degli Stati Uniti può annullare una decisione locale. Ma anche in questo caso si potrebbero innescare battaglie legali. Non ci sono precedenti autorevoli in merito