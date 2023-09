Caso atleti del Burundi scomparsi in Croazia: sono riapparsi in Belgio

Sono riapparsi in Belgio due dei dieci giovani atleti del Burundi, tutti minorenni non accompagnati, di cui il 9 agosto si erano perse le tracce in Croazia. Si trovavano lì per il campionato mondiale giovanile di pallamano. I due ragazzi hanno già chiesto asilo politico in Belgio, gesto che potrebbero compiere a breve anche gli altri otto. Ne dà notizia la stampa croata citando fonti della polizia.