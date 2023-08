Croazia, perse le tracce di 10 giocatori della nazionale di pallamano under 19 del Burundi

La polizia croata sta cercando da alcuni giorni 10 giovani cittadini del Burundi, scomparsi da Rijeka (Fiume) dopo essere arrivati in Croazia per partecipare al Campionato mondiale giovanile di pallamano maschile. Lo hanno riferito i media regionali, che hanno specificato che solo in tre sarebbero rimasti nell'hotel dove veniva ospitata la nazionale africana. Il mondiale è in programma in quattro città croate, tra cui Rijeka, dal 2 al 13 agosto. Sono in corso attività per localizzare i giocatori di pallamano scomparsi e determinare i fatti e le circostanze relative alla loro sparizione, ha specificato la polizia. Secondo le informazioni finora a disposizione, i giovani, nati nel 2006, hanno lasciato il centro studentesco di Rijeka, dove avevano soggiornato per tutta la durata del campionato, lo scorso 9 agosto, proprio nella giornata in cui era in programma un match contro il Bahrain. I giovani però non si sono presentati e la partita è stata cancellata. Secondo i media locali, non sarebbero raggiungibili al telefono.