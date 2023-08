Usa, 17 anni ad ex leader dei Proud Boys per l'assalto Campidoglio

Joe Biggs è stato condannato da una giuria di Washington per diverse accuse, tra cui cospirazione sediziosa per aver tentato di impedire con la forza il trasferimento pacifico del potere dall'allora presidente Donald Trump a Joe Biden dopo le elezioni del 2020

Uno dei leader dei Proud Boys che hanno guidato la famigerata marcia dell'organizzazione di estrema destra verso il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, è stato condannato a 17 anni di carcere; si tratta di una delle sentenze più lunghe mai pronunciate per uno dei rivoltosi condannati. Lo riporta la Cnn. Joe Biggs è stato condannato da una giuria di Washington, per diverse accuse, tra cui cospirazione sediziosa per aver tentato di impedire con la forza il trasferimento pacifico del potere dall'allora presidente Donald Trump a Joe Biden dopo le elezioni del 2020.

I pm avevano chiesto una condanna a 33 anni

"La nostra Costituzione e le nostre leggi danno così tanti diritti importanti per i quali gli americani hanno combattuto e sono morti", ha detto il giudice distrettuale Timothy Kelly emettendo la sentenza. "Le persone in tutto il mondo darebbero qualsiasi cosa per questi diritti". I pubblici ministeri avevano inizialmente chiesto a Kelly di condannare Biggs a 33 anni di carcere - quasi il doppio della pena più lunga che un imputato ha ricevuto in relazione all'attacco del 6 gennaio 2021 - sostenendo che lui e i suoi coimputati "si sono posizionati intenzionalmente all'avanguardia della violenza politica in questo Paese" per anni e il 6 gennaio 2021 hanno cercato di "cambiare il corso della storia americana".