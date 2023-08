Luna, Giappone rinvia decollo Moon Sniper per la terza volta

Scienze

Anche gli Stati Uniti insieme all’Europa e la Cina stanno programmando missioni lunari, mentre pochi giorni fa è fallito il tentativo russo di far atterrare una sonda. La possibile presenza di ghiaccio al Polo Sud lunare, unita all’esplorazione mineraria e ai progetti futuri per viaggiare verso Marte, sta alimentando un nuovo interesse nei confronti della Luna

La nuova corsa alla Luna si è arricchita di un nuovo protagonista: l’India è infatti riuscita a far atterrare sul satellite il lander Vikram , che trasportava a bordo il rover Pragyan. La missione Chandrayaan-3 ha completato con successo l'atterraggio morbido nella regione del polo sud lunare, rendendo così l’India il quarto Paese sul suolo lunare dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina

La missione indiana è la prima ad atterrare nel polo sud lunare, una scelta non certo casuale: quella zona del satellite, infatti, è ritenuta potenzialmente ricca di ghiaccio d'acqua. Ed è proprio la possibile presenza di acqua allo stato solido ad aver attirato in questi anni l’attenzione non solo dell’India, ma anche di altri attori internazionali sia pubblici che privati