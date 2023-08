India, conto alla rovescia per la missione sulla Luna: oggi lo sbarco

Oggi è in programma il secondo tentativo di atterraggio sulla luna da parte dell'India. Tutto questo avviene pochi giorni dopo il fallimento dell'analogo tentativo russo con Luna-25 . La navicella Chandrayaan-3 dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) tenterà di atterrare sul polo sud lunare verso le 18:04 ora locale (12:34 GMT) di oggi. Come detto, è il secondo tentativo. Nel 2019 la missione Chandrayaan-2 dell’ISRO ha dispiegato con successo un orbiter, ma il suo lander è precipitato.

La grande attesa

Grandissima l'attesa nel paese: sono presenti titoli a caratteri cubitali sui giornali e canali di informazione che fanno il conto alla rovescia per l'atterraggio. Nei templi, nelle moschee e nelle chiese del Paese si è pregato e i bambini delle scuole hanno sventolato il tricolore indiano in attesa della diretta dell’atterraggio. Il Primo Ministro Narendra Modi assisterà all'atterraggio dal Sudafrica, dove sta partecipando al vertice Brcs in corso, secondo quanto riportato dai media. Il terreno accidentato rende difficile l’atterraggio al polo sud e un primo atterraggio sarebbe storico. Il ghiaccio d'acqua della regione potrebbe fornire carburante, ossigeno e acqua potabile per le missioni future. Dal successo di questa missione dipende il ruolo dell'India come potenza spaziale.