Sonda russa Luna-25, scoperto il luogo dello schianto

La sonda russa, priva di equipaggio a bordo, Luna-25 , si è schiantata contro la superficie lunare. L'Agenzia Spaziale russa Roscomos ha specificato come la stessa sia caduta all'interno del cratere Pontecoulant G nell'emisfero sud della Luna. Sempre secondo il Roscomos il fallimento della missione sarebbe dovuto all'accensione troppo prolungata dei motori per il controllo della discesa, 127 secondi rispetto agli 84 previsti..

L'obiettivo del viaggio

Partita l'11 agosto dal cosmodromo di Vostochny a bordo di un razzo Soyuz, Luna-25 avrebbe dovuto posarsi in modo automatizzato sulla superficie lunare, nei pressi del Polo Sud, per eseguire alcuni esperimenti scientifici e fare da apripista per alcune successive missioni più complesse e già pianificate.

I motivi dello schianto



Pochi giorni dopo il lancio la sonda era entrata correttamente in orbita lunare ma durante le fasi di regolazione dell'orbita in vista della discesa si è registrato un problema ai propulsori: "Hanno funzionato per 127 secondi invece di 84", ha detto il capo di Roscosmos Yury Borisov in un'intervista al canale tv Russia24. "Questa è stata la causa principale dello schianto della sonda", ha aggiunto. Nei prossimi giorni i tecnici tenteranno di capire le origini di questo malfunzionamento che potrebbe essere dovuto a un errore nel software oppure al malfunzionamento della valvola per lo spegnimento dei motori.