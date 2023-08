Roscosmos: “Sonda russa Luna-25 schiantata sulla superficie lunare"

Scienze

Nella notte tra l’1 e il 2 agosto è andato in scena lo spettacolo della Superluna dello Storione. Viene detta Superluna perché è una Luna piena che si trova allo stesso tempo nel punto della sua orbita più vicina alla Terra, combinazione per cui appare più grande e luminosa. Dello “storione” perché così la indicavano in questo periodo dell'anno i nativi americani. È stata la prima di agosto e la seconda delle quattro in programma nel 2023, la prossima è nella notte tra il 30 e il 31 agosto