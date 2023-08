India sulla Luna: le prime immagini dal rover. VIDEO

L'India, il 23 agosto, è arrivata sulla Luna. Il sogno inseguito per anni è finalmente diventato realtà grazie alla missione Chandrayaan-3, che con un allunaggio morbido perfettamente riuscito ha permesso al Paese più popoloso al mondo di diventare la quarta potenza a conseguire questo risultato dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina, nonché la prima a raggiungere l'ambitissima regione del Polo Sud lunare, potenzialmente ricca di ghiaccio d'acqua cruciale per le future missioni umane. E ora arrivano anche le prime immagini dal rover lunare, come mostra il video in testa a questo articolo. "Qui si vede come la Lander Imager Camera ha catturato le immagini della Luna appena prima del touchdown", ha scritto su Twitter l'Organizzazione di ricerca spaziale indiana, a corredo del video.