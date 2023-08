Allerta caldo in Francia, si ferma il reattore nucleare di Tolosa

Il colosso energetico Edf ha comunicato di aver prolungato l’interruzione del reattore nucleare perché l'acqua del fiume usata per raffreddarlo ha superato le temperature massime

La forte ondata di caldo che ha colpito l'Europa in questi giorni non ha risparmiato la Francia che ha registrato temperature torride che sfiorano o superano i 40 gradi. Oltre agli incendi, si sono verificati altri disagi: un reattore nucleare, il numero due dell’impianto di Golfech a una novantina di chilometri da Tolosa, non può ripartire a causa della temperatura troppo alta delle acque di raffreddamento.