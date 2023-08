Meghan Markle senza anello di fidanzamento: c'è chi parla di divorzio

Harry che per un po' di tempo sembra aver vissuto in un’altra casa, alcuni weekend trascorsi lontani e ora anche l’anello di fidanzamento non più presente al dito di lei nelle ultime foto pubblicate. Sono mesi che le voci di un possibile divorzio della coppia reale continuano a rincorrersi e i tabloid inglesi non hanno perso l’occasione per far notare questo ultimo dettaglio. Meghan Markle è comparsa infatti in una foto pubblicata sulle Instagram Stories dalla sua hair stylist Cleo Wade: la duchessa era con amiche per festeggiare in ritardo il suo compleanno e nell’immagine si vede in primo piano la mano di Meghan. Il grande assente (oltre ad Harry) è il vistoso anello da 200 mila euro regalatole dal marito nel 2017 in occasione del fidanzamento.