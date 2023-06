Crisi tra Harry e Meghan, voci di divorzio dalla stampa inglese

L'ex maggiordomo: "Harry tornerà in Gran Bretagna"

Paul Burrell è l’uomo che ha servito come maggiordomo la principessa Diana fino alla sua morte e che è poi rimasto vicino alla famiglia e al principe Harry almeno fino al 2003, anno di pubblicazione del suo libro sui reali. “Sono sempre stato preoccupato per Harry - ha commentato a GB News - e sono forse l’unica persona in Gran Bretagna a pensare che il principe abbia finalmente aperto gli occhi sulla verità? Su quello che sua moglie sta facendo, sul fatto che gli è stato fatto il lavaggio del cervello? Tutti lo sappiamo ma lui sembra non vederlo”. L’ex maggiordomo ha anche avanzato l’ipotesi che il principe Harry stia tenendo insieme il matrimonio solo per non perdere la possibilità di vedere i suoi figli crescere. “Ma non ho dubbi - ha aggiunto - che quando succederà, perché tutti sappiamo che succederà, lui tornerà in Gran Bretagna”.