Donald Trump sarà in Georgia giovedì o venerdì per l’incriminazione

L’ex presidente degli Stati Uniti, riporta la Cnn, si presenterà davanti alle autorità: è accusato di aver cercato di sovvertire l'esito del voto presidenziale nello Stato nel 2020. Il Federal Bureau of Investigation: "Ogni potenziale minaccia portata alla nostra attenzione è presa seriamente". Ieri l’annullamento della conferenza stampa in cui il tycoon avrebbe dovuto illustrare quello che ha definito un rapporto "irrefutabile" sulle "elezioni truccate e rubate in Georgia"

Intanto l'Fbi si è unita alle indagini in corso sulle minacce ai giurati della contea di Fulton, ad Atlanta, che hanno incriminato Trump. "Siamo al corrente delle minacce di violenza", ha detto un portavoce dell'Fbi in Georgia, sottolineando che gli agenti federali stanno collaborando con le autorità statali. "Ogni potenziale minaccia portata alla nostra attenzione è presa seriamente. Gli individui responsabili saranno perseguiti".

La conferenza stampa annullata

Ieri Trump ha annullato la conferenza stampa annunciata per lunedì prossimo nella sua residenza di Bedminster per illustrare quello che ha definito un rapporto "irrefutabile" sulle "elezioni truccate e rubate in Georgia nel 2020". "I miei avvocati preferiscono presentare un documento formale legale mentre combattiamo per far archiviare questa vergognosa incriminazione", ha spiegato l'ex presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. "Quindi la conferenza stampa non è più necessaria".